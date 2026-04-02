Charley Crockett – Age Of The Ram (recensie)

Op zijn nieuwe album schakelt Charley Crockett moeiteloos tussen country-subgenres

Het jaar is alweer een paar maanden onderweg en er was nog geen nieuw album van countrymuzikant Charley Crockett. Gek, want de man produceert aan de lopende band. Sinds zijn debuut A Stolen Jewel (2015) sloeg hij alleen in 2023 een jaartje over; de rest van de jaren leverde hij minimaal één plaat af, vaak zelfs twee. Gelukkig is daar nu Age Of The Ram, zijn zestiende album.

Samen met producer Shooter Jennings – zoon van outlawcountrylegende Waylon Jennings – serveert Crockett ons twintig nieuwe nummers die moeiteloos schakelen tussen verschillende country-subgenres. Van vrolijke honkytonk in Fastest Gun Alive en Crazy Woman Ridge tot rustigere nummers als Lonesome Dove, Billy McLane en Cover My Trail Tonight, die meer richting progressieve country leunen. Zelfs een vleugje gospel in Sweet Mother Texas schudt hij zo uit zijn mouw. Het is bijna jaloersmakend hoe Crockett de ene na de andere song lijkt te schrijven alsof het hem geen enkele moeite kost. Nog een kleine shoutout naar kleine details als de zwoele baslijn in Kentucky Too Long en de emotionele, bijna militaire trompetten van I Shot Jesse James. Hopelijk heeft hij het niet echt gedaan – het neerschieten van Jesse James – want dan wordt het lastig om nog jaarlijks dit soort sterke platen af te leveren.

