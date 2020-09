Cindy Blackman Santana – Give The Drummer Some

Voor het rockpubliek speelde de in jazz gemarineerde Cindy Blackman zich vooral in de kijker als de drummer van Lenny Kravitz. Vervolgens trad ze toe tot de tourband van Carlos Santana, die haar in 2010 publiekelijk na een drumsolo ten huwelijk vroeg. Blackman is een ongelooflijke slagwerker die de katachtige souplesse van mentor Art Blakey paart aan de stuwende virtuositeit van Narada Michael Walden, die hier toepasselijk als producer optreedt. Haar echtgenoot is in maar liefst acht van de zeventien nummers op Give The Drummer Some te horen – en hoe! Voorts zijn er gastbijdragen van Waldens oude werkgever John McLaughlin, Metallica’s Kirk Hammett en Living Colours Vernon Reid. Allen spelen alsof leven en reputatie er nog steeds van af kunnen hangen. Het waarlijk caleidoscopische menu omvat onder veel meer funky fusion, pure jazz en onbezorgde dansvloervullertjes. Ik kan zonder feestnummers als Everybody’s Dancin’, maar Blackman wilde per se een staalkaart van ál haar invloeden presenteren.