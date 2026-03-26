Courtney Barnett – Creature Of Habit (recensie)

De liedjes van Courtney Barnett dwarrelen voorbij als pagina’s uit haar dagboek

Courtney Barnett is de koningin van het understatement. Haar gitaarspel is een toonbeeld van effectief minimalisme, terwijl ze zich onderkoeld door haar teksten praatzingt. Toch is het effect maximaal. Ontdaan van drama en andere franje komen haar ontboezemingen juist heel hard binnen. Ze herinnert ons er bovendien aan dat we gitaristen niet alleen zouden moeten waarderen om hun flitsende solo’s, maar juist ook om hun vermogen tot weglaten. Het zijn kwaliteiten die ook weer ruimschoots aanwezig zijn op Creature Of Habit, het nieuwe album van de Australische zangeres, gitarist en songwriter.

De titel is een verwijzing naar het thema dat songs als Stay In Your Lane, Mostly Patient en One Thing At A Time samenbindt: de worsteling van een gewoontedier met veranderingen. Barnett doekte onlangs haar gekoesterde platenmaatschappij op en verhuisde naar Amerika, om maar twee gebeurtenissen aan te halen. De liedjes dwarrelen voorbij als pagina’s uit haar dagboek. Het al wat oudere Site Unseen wordt naar een hoger plan getild dankzij de tweede stem van Kathryn Crutchfield van Waxahatchee. De muzikale therapie beleeft een bevrijdend einde met Another Beautiful Day.

