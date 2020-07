Courtney Marie Andrews – Old Flowers

De lange relatie van de in Phoenix geboren Courtney Marie Andrews ging uit en de inmiddels 29-jarige countryzangeres besloot er een plaat over te maken. Old Flowers is een album met tien nummers uit de categorie ‘spaarzaam door de piano begeleide folky Americana’, met hier en daar een vleug uitgeklede Rilo Kiley. En dan komen we meteen op het grootste minpunt: zowat alle songs slepen zich voort in hetzelfde tempo. Op het eind lijkt ze zich te herpakken, met vooral de twee laatste nummers als uitschieters. Natuurlijk, in haar genre is het misschien lastiger om spanning op te bouwen en te behouden, al helemaal als je alle stadia van liefdesverdriet wilt behandelen, maar een artieste als bijvoorbeeld Phoebe Bridgers bewijst dat het wel kan. En Andrews kan het zelf trouwens ook. Luister maar eens naar het titel- en openingsnummer van haar in 2018 verschenen album May Your Kindness Remain, dat van verstilde Americana via een intelligente gitaarlijn explodeert in een bijna gospelachtig gevoel. Maar terug naar Old Flowers. Wat nog steeds overeind blijft, is haar fantastische stem. Als een nog hard pakje boter dat aan het opwarmen is, maar nog niet smelt. Maar er is vooral op muzikaal gebied meer nodig om een hele plaat de spanningsboog vast te kunnen houden dan dat.