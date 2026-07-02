Deep Purple – Splat! (recensie)

Splat! bewijst dat gitarist Simon McBride helemaal zijn draai heeft gevonden bij Deep Purple

In de aanloop naar dit 24ste studioalbum beloofde Ian Gillan ons een terugkeer naar de gouden tijden van Deep Purple Mark II, de klassieke bezetting die platen als In Rock, Fireball, Machine Head en Made In Japan afleverde. Onzin natuurlijk. De mannen zijn rond de tachtig en zeker in het geval van de zanger zelf zijn de jaren gaan tellen. Het pleit voor Gillan dat hij zijn zangpartijen al decennia aanpast aan zijn bescheiden bereik. Geen intens geschreeuw meer, maar een relaxte vorm van praatzang die nog altijd heel herkenbaar is.

Splat! is wel een opvallend stevig album, wat deels de verdienste lijkt te zijn van de nieuwe en aanzienlijk jongere gitarist Simon McBride. Na zijn debuut te hebben gemaakt op =1 uit 2024 – tja, Deep Purple en albumtitels – heeft hij op Splat! helemaal zijn draai gevonden. Het aloude handelsmerk van de band, virtuoze duellen tussen de gitarist en de toetsenist, is een troefkaart die in vrijwel elk nummer op tafel gelegd wordt. Veteraan Don Airey laat voor de zoveelste keer horen een toetsenist van de buitencategorie te zijn. Het resultaat is een album met veel charmes: sterke songs, de ontregelende humor van Gillan als tekstschrijver (Jessica’s Bra), de als altijd swingende basis van drummer Ian Paice en bassist Roger Glover, plus als bonus de stijlvolle productie van Bob Ezrin.

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