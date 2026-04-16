Douwe Bob – Outcast Town (recensie)

Geen van de nummers op het nieuwe album van Douwe Bob doet vermoeden dat de wieg van de zanger in Nederland stond

De eerste regels van openingstrack Welcome To Outcast Town fungeren als beginselverklaring: ‘This one goes out to all you freaks out there/The ones who never made the team.’ Niettemin werden verschillende songs voor dit album geschreven in een stad die zeker voor country-outlaws niet altijd even gastvrij is geweest: Nashville. Maar het gros van de liedjes op deze door Gordon Groothedde uitstekend geproduceerde plaat zouden dan ook moeiteloos op iedere commerciële countryzender in de Verenigde Staten gedraaid kunnen worden zonder uit de toon te vallen.

Dat is niet bedoeld als kritiek, want daar hoor je nog echte songs met kop, staart en middenrif die de gelauwerde creaties van veel melodisch ondervoede indie-warhoofden naar de kroon steken. Geen van de nummers hier, waarin vaderschap, ontheemding, verlies en geluk worden bezongen, zou ook maar enigszins doen vermoeden dat de wieg van de zanger in Nederland stond – dit is muziek die zodanig verankerd is in Amerikaanse tradities dat de polderlucht er geen vat op kan krijgen.

Bekijk hier meer cd-recensies van Lust For Life.