Evanescence – Sanctuary (recensie)

De songs op het nieuwe album van Evanescence zijn doorvlochten met een boosheid die door merg en been gaat

Met voorganger The Bitter Truth (2021) begon Evanescence aan een nieuw tijdperk: waar introspectieve, ultragevoelige songs de begindagen kenmerkten, was deze plaat maatschappijkritisch. Sanctuary zet die lijn voort. Beautiful Lie, Tell Me When You’ve Had Enough en Who Will You Follow zijn doorvlochten met een boosheid over de wereld die door merg en been gaat wanneer Amy Lee haar gigantische strot opentrekt.

Dat is een sterke opening, maar na drie van die nummers mis je een beetje de typische meeslepende, donkere ballads. Gelukkig grijpt Rapture vervolgens terug naar de begindagen van Evanescence (nog voor de band doorbrak met eerste plaat Fallen) met synthesizers die het een bijna demo-achtig geluid geven. Het absolute hoogtepunt – en misschien wel een van de beste nummers van Lee en co. ooit – is gothic anthem Afterlife. De single verscheen een jaar geleden al ter promotie van de Netflix-serie Devil May Cry en bevat alle elementen die je van de band mag verwachten: een ijzingwekkende opbouw, dramatische instrumentale stukken en emotionele uithalen – en is daarmee een van de meest treffende en aangrijpende nummers over rouw.

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