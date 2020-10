Future Islands – As Long As You Are

Met de officiële inlijving van tourdrummer Michael Lowry is Future Islands nu een kwartet geworden, maar een ingrijpend effect op het geluid van deze Amerikaanse synthpopband heeft dit niet gehad. Hooguit kunnen we vaststellen dat er ten opzichte van de voorganger The Far Field (2017) dit keer minder moeite is gedaan om alle gaatjes dicht te stoppen, waardoor de luisteraar niet zo gauw het verzadigingspunt bereikt. Maar ook op dit zesde studioalbum wekt frontman Sam Herring regelmatig de indruk bijkans te stikken in zijn niet te stelpen emoties en hebben de decors andermaal een uitgesproken panoramisch karakter. Vernuftig is de manier waarop Oriëntaals aandoende synthesizermotiefjes zijn verwerkt en dientengevolge soms Ryuichi Sakamoto’s soundtrack voor Merry Christmas, Mr. Lawrence in herinnering roepen. Uit de teksten blijkt opnieuw dat Herring het leven als een Geloof, Hoop & Liefde Show ziet, maar hij weet daar op steeds prangender wijze uiting aan te geven.