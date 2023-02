Gorillaz – Cracker Island (recensie)

Het nieuwe Gorillaz-album bevat interessante samenwerkingen met o.a. Stevie Nicks en Tame Impala

Waar Song Machine, Season One van Gorillaz propvol stond (zeventien nummers!) met samenwerkingen, is het best een opluchting dat Damon Albarn ook gewoon zelf wat songs heeft gemaakt − hoe leuk die samenwerkingen vaak ook waren. Oké, ook nu samen met stersongwriter Greg Kurstin, die op het hele album een vinger (of meer) in de pap heeft gehad. Die nummers doen echt niet onder voor zijn collabs. Sterker nog, Baby Queen en Tarantula zijn twee van de beste songs van de plaat. Bovendien is Cracker Island met zijn tien tracks niet zo opgeblazen als zijn voorganger. Liever een fijn maar compact album zoals dit dan een lang uitgesponnen plaat vol filler.

Natuurlijk heeft Albarn voor de samenwerkingen die er wél op staan weer een hoop interessante artiesten gevonden: Stevie Nicks, Tame Impala en rapper Bootie Brown (hoewel het resultaat meer een Tame Impala-song dan Gorillaz-track lijkt), Thundercat en de Puerto-Ricaanse reggaeton-sensatie Bad Bunny. Ook Beck is wederom van de partij, maar hij neemt de minst interessante toevoeging voor zijn rekening; de afsluiter Possession is vast heel lieflijk bedoeld, maar kabbelt een beetje voort zonder duidelijk doel.

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life. Meer lezen over Damon Albarn? In Lust For Life 043 vind je een interview met de Gorillaz-frontman!