Heather Nova – Breath And Air (recensie)

Heather Nova’s Breath And Air is een plaat als een dagdroom

Ideeën voor liedjes komen op de gekste momenten als vogels het hoofd binnen fladderen van zangeres Heather Nova. Maar ze staat altijd klaar om te noteren wat de muze haar influistert. Soms al om vier uur in de ochtend, als ze in haar bed ligt te piekeren. Dat heeft de afgelopen jaren heel wat mooie albums opgeleverd en het op het Engelse platteland opgenomen Breath And Air vormt daarop geen uitzondering.

Deze dochter van rasechte hippieouders uit Bermuda is altijd op zoek naar de zin van het leven en Breath And Air is dan ook weer echt een mijmeralbum geworden. Een plaat als een dagdroom, een rustpunt in een almaar voortjagende maatschappij, zou je kunnen zeggen. Muziek met een romantische vrouwenhartenondertoon, maar met genoeg diepgang om serieus te nemen. En als je goed naar de teksten luistert, kun je Nova aardig leren kennen. Als een vrouw die heeft geleerd dat je nooit zult weten wat echte vreugde is als je nooit verdriet hebt gekend.

