James Dean Bradfield – Even In Exile

Om het nieuwe, steengoede soloalbum van Manic Street Preachers-zanger/gitarist James Dean Bradfield te begrijpen, moet je wel even weten wie Víctor Jara was. Even In Exile kan gezien worden als een soort conceptalbum over het leven van deze Chileense zanger/dichter/activist, die in 1973 op veertigjarige leeftijd gruwelijk werd vermoord. Het is niet de eerste keer dat een muzikant zich geïnspireerd voelt door Jara’s levensverhaal – onder meer Bruce Springsteen, U2 en Simple Minds gingen Bradfield al voor. Hoewel de maker al bijna 47 jaar dood is, blijft Jara’s werk in leven door politiek geëngageerde muzikanten als Bradfield. Zijn muziek klinkt krachtig, onstuimig, soms machteloos (There Will Come A War) of dromerig (Under The Mimosa Tree), geïnspireerd door o.a. Pink Floyds Meddle, Rush, Johnny Marr en Jeff Becks Blow By Blow. Enkele nummers gaan over de invloedrijke vrouwen in Jara’s leven – folkloriste Violeta Parra, zijn vrouw Joan en zijn moeder, de krachtige steunpilaren die hem maakten tot wie hij was. Een enorm verslavend meesterwerk.