Jason Isbell & The 400 Unit – Weathervanes (recensie)

Radiovriendelijker heeft de rootsrock van Jason Isbell nooit geklonken

Jason Isbell heeft in relatief korte tijd een oeuvre opgebouwd dat qua zeggingskracht niet onderdoet voor dat van al even geweldige verhalenvertellers als John Prine en Townes Van Zandt. Ook Weathervanes wil maar niet teleurstellen. Soms weet je bij het beluisteren van een album al meteen na de eerste seconden dat het weer goed zit, zoals wanneer Isbell hier zijn binnenkomer lanceert: ‘Did you ever meet a woman with a death wish’?

Waarin deze plaat zich enigszins onderscheidt van de voorgangers is de bredere opzet van sommige arrangementen en de meer gepolijste afwerking van het geluid die daarmee nauw samenhangt. Radiovriendelijker heeft Isbells rootsrock in ieder geval nooit geklonken, maar in de teksten worden als vanouds harde sociaal-maatschappelijke noten gekraakt. Ieder album van Isbell is als een troonrede waarin het reilen en zeilen van het land in het afgelopen jaar onder de loep wordt gelegd. De eindconclusie zal niemand verbazen: het gaat echt niet goed.

