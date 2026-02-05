Joe Bonamassa – B.B. King’s Blues Summit 100 (recensie)

Joe Bonamassa eert het honderdste geboortejaar van B.B. King met een hele roedel aan beroemde vrienden

Deze Blues Summit mag inderdaad met recht een topconferentie genoemd worden. Joe Bonamassa eert het honderdste geboortejaar van B.B. King (1925-2015) met behulp van een hele roedel aan beroemde vrinden en collega’s op twee cd’s of drie vinylplaten. 31 nummers in totaal en je raakt er maar niet op uitgeluisterd. De gitaarbeulen hebben daarbij ook meestentijds hun individuele stijlen aangepast aan die van de gehuldigde, wat Gary Moore destijds in zijn een-tweetjes met bijvoorbeeld Albert King bepaald níét deed. Bonamassa en Christone ‘Kingfish’ Ingram geven wat dat betreft al meteen het goede voorbeeld in de opener Paying The Cost To Be The Boss.

Van de overige duelpartners noemen we onder veel anderen Kenny Wayne Shepherd, Eric Gales, Buddy Guy, Gary Clark Jr., Larry Carlton, Slash, Jimmie Vaughan en, jawel, Slowhand. Maar vergeet ook het vocale vuurwerk niet, want Paul Rodgers, Susan Tedeschi, Chaka Khan en Michael McDonald werden eveneens voor de goede zaak gerekruteerd. Werkelijk niemand van de betrokkenen vertrouwt op volautomatische routine, wat dit tot een waar feestpakket maakt.

