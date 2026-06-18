Joe Bonamassa – The Spirit Of Rory: Live From Cork (recensie)

De tijdloosheid van Rory Gallaghers werk wordt onderstreept op het nieuwe live-album van Joe Bonamassa

Joe Bonamassa ervoer het aanvankelijk als een intimiderende gedachte: op verzoek van de erven van Rory Gallagher enige concerten ter ere van de betreurde Ierse meestergitarist verzorgen in diens geboorteplaats Cork. Welnu, als er op de dagen zelf al van enige prestatievrees sprake is geweest, dan is daar op deze registratie niets van te merken.

De toch al nooit op volautomatische routine te betrappen Bonamassa stak die avonden in bloedvorm – ik zou zelfs bijna durven beweren dat ik hem nog nooit eerder zo volstrekt onbeteugeld én geïnspireerd heb horen spelen. Alsof een huldeblijk aan een van zijn jeugdhelden hem juist aanspoorde om de teugels nog meer te laten vieren. De te verwachten klassiekers uit de Gallagher-catalogus komen voorbij (A Million Miles Away, Tattoo’d Lady, Messin’ With The Kid, etc.), maar ze worden ten gehore gebracht met een hernieuwd elan dat hun tijdloosheid alleen maar onderstreept. Voor slaafse reproducties óf make-overs waarin je de originelen niet meer herkent, hoef je hier niet te wezen.

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