John Lennon – Mind Games: The Ultimate Collection (recensie)

Deze John Lennon-box is een natte droom voor de ware rockarcheologen

De Super Deluxe-editie van dit setje gaat voor 1150 euro van de hand, maar het opsommen van alle daar verzamelde extra’s en hebbedingetjes zou de ruimte van een hele recensie in beslag nemen. Laten we ons dus beperken tot de muziek op de ‘slechts’ zes cd’s en twee blu-rays omvattende uitvoering. Dan komt het minst diepgravende maar meest ongedwongen album van John Lennon nog steeds voorbij in maar liefst zes verschillende mixen. De zogenoemde Evolutionary Documentary-tracks maken je daarbij deelachtig van het hele ontstaansproces, inclusief demo’s, repetities en gebabbel in de studio. Nee, dat is lang niet allemaal even essentieel, maar tegelijk kan moeilijk ontkend worden dat dit pakket een natte droom is voor de ware rockarcheologen.

En of het nu gaat om de oorspronkelijke plaat, outtakes of mixen waarop voorheen nog wat weggestopte instrumenten naar voren in het geluidsbeeld worden gehaald, je kunt doorlopend horen dat Lennon het ondanks alle frictie en spanningen in zijn privéleven ontzettend naar zijn zin had in de studio. ‘Come on, Scotty Moore!’ roept hij vrolijk in een vroege versie van Tight A$. Niet meer dan terecht dat de gitarist van Elvis Presley in diens gloriejaren een saluut krijgt in een fifties-rocker waarvan ook de officiële albumversie meer spontaniteit herbergt dan eender welke stijl- en tijdverwante cover op het mede door Phil Spector geproduceerde Rock ‘n’ Roll van twee jaar later.

