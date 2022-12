Journey – Live In Concert At Lollapalooza (recensie)

De heren van Journey bewijzen dat ze ook live nog lang niet versleten zijn

Op 31 juli 2021 gaf Journey een spetterend optreden voor een enthousiaste menigte tijdens het festival Lollapalooza in Chicago. Ruim een jaar later kan nu ook de rest van de wereld genieten van bijna honderd minuten classic rock. De setlist bestond namelijk louter uit nummers die tussen 1978 en 1986 door de rockband uit San Francisco waren opgenomen voor albums als Escape (1981) en Frontiers (1983). Vanaf de openingsklanken van Separate Ways (Worlds Apart) zit de stemming er meteen in en is het opnieuw verbluffend om te horen hoezeer de stem van Arnel Pineda lijkt op die van voormalig frontman Steve Perry.

De ene na de andere Journey-klassieker komt vervolgens voorbij, zoals Stone In Love, Lights en het door Pineda met veel passie gezongen Still They Ride. De energie die de gehele band daarna in het tien minuten durende La Do Da stopt is indrukwekkend. Hoofdrollen zijn daarbij weggelegd voor de weergaloze gitarist Neal Schon en de uit Chicago afkomstige toetsenist Jonathan Cain. In het tweede deel van de show worden onder andere de uitstekende uptempo songs Wheel In The Sky en Any Way You Want It gespeeld en kan ballad der ballads Open Arms op veel bijval rekenen. Om het succes van het optreden compleet te maken, wordt Don’t Stop Believin’ massaal door het festivalpubliek meegezongen. De heren van Journey bewijzen met Live In Concert At Lollapalooza dat ze ook live nog lang niet versleten zijn.

