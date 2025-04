Julien Baker & Torres – Send A Prayer My Way (recensie)

De stemmen en stijlen van Julien Baker en Torres sluiten naadloos op elkaar aan

De 29-jarige Julien Baker staat bekend om haar melancholische indiefolk en -rock. Zowel als soloartiest als in boygenius, haar succesvolle samenwerking met Lucy Dacus en Phoebe Bridgers, een band die in dezelfde muzikale vijver zwemt. Torres (34) begon haar carrière eveneens als singer-songwriter binnen de indiefolk, maar bewoog zich geleidelijk meer richting een indierock-geluid. Meer dan logisch dus dat ze samen een alt-countryplaat maakten. De sfeer blijft, zoals we van beiden gewend zijn, zwaar en melancholisch, maar wordt dit keer doorspekt met de vertrouwde twang van de steelgitaar, de fiddle en af en toe een banjo.

Vooral het eerste deel van de plaat is ijzersterk, met als uitschieter Dirt, de bloedmooie opener waarin de stemmen en stijlen van Baker en Torres naadloos samenkomen. Het is muziek die je meeneemt naar een plek waar de afstand tot de horizon eindeloos lijkt, een beetje zoals bij Lucky Luke. Alsof je vol liefdesverdriet in een roestige truck met de ramen open richting woestijnstadje Marfa, Texas rijdt, de zon laag aan de hemel, op zoek naar een bar voor een welverdiend biertje om het stof uit je keel weg te spoelen.

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life. Meer lezen over Julien Baker? In Lust For Life 108 vind je een interview met haar!