Kamasi Washington – Fearless Movement (recensie)

Vooral in de langer uitgerekte stukken besef je hoe groots en machtig Kamasi Washingtons jazz kan zijn

De huidige tijd kent maar weinig echte jazziconen, maar Kamasi Washington is er zeker een. Hij vestigde zijn naam in 2015 met het drie uur durende meesterwerk The Epic en ook opvolger Heaven And Earth (2018) kon je rustig een zwaargewicht in spirituele jazz noemen, al was die met 144 minuten aan de korte kant. Met Fearless Movement slaagt Washington er zelfs in zijn kunsten binnen anderhalf uur te vertonen, maar de tenorsaxofonist kiest met zijn nieuwe langspeler dan ook voor meer licht verteerbaarheid. Deze is niet per se toegankelijk voor wie niet thuis is in jazz, maar voor Washington-begrippen bij vlagen wel.

Fearless Movement is een dansbaar album en dat zit hem vooral in de eerste helft, waarin gastbijdragen te horen zijn van o.a. Funkadelic/Parliament-legende George Clinton, de hippe bassist Thundercat en een paar oninteressante rappers. Ik moedig het aan als artiesten hun horizon verbreden, maar niet alle samenwerkingen pakken even goed uit. Dat blijkt vooral in de langer uitgerekte, typische jazzstukken. Dan besef je hoe groots en machtig Kamasi’s jazz kan zijn en hoe die je veel meer dan de poppy tracks tot diep in je poriën laat swingen.

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life. In de volgende editie (LFL141, verkrijgbaar vanaf 22 mei) lees je een uitgebreid interview met Kamasi Washington!