Kings Of Leon – Can We Please Have Fun (recensie)

Kings Of Leon zet met Can We Please Have Fun een nieuwe stap in de goede richting

Met de herinnering aan de laatste keer dat ik Kings Of Leon live zag – Rock Werchter 2014, een stel chagrijnige zoutzakken die zonder een gram levenslust hun liedjes afraffelden – nog in het achterhoofd moest ik wel een beetje gniffelen om de titel van deze negende plaat van de stadionrockers uit Nashville. Hebben de broertjes en neef Followill zowaar een gevoel voor humor opgedaan of is het een oprechte roep om hulp? Can We Please Have Fun geeft geen eenduidig antwoord op die vraag, maar feit is wel dat de mannen de stijgende lijn die met When You See Yourself (2021) voorzichtig werd ingezet al even voorzichtig voortzetten. En da’s al heel wat, want na een veelbelovende start met de heerlijke Southern garagerockplaten Youth & Young Manhood (2003) en Aha Shake Heartbreak (2004) kwam er wat mij betreft al snel de klad in.

Prettige verrassing

De wereld dacht daar overigens anders over, gezien het monsterlijke succes van album vier Only By The Night (2008). Mede dankzij de hits Sex On Fire en Use Somebody bleek dat de doorbraak van KOL als onwaarschijnlijke stadionrockband, maar muzikaal werd het er vanaf dat moment bepaald niet spannender op – met het onbeschrijflijk saaie Walls (2016) als treurig dieptepunt. Ik had de band dan ook al een beetje afgeschreven, maar Can We Please Have Fun is wel degelijk een prettige verrassing.

Het songmateriaal is beter dan alles wat de Followills de afgelopen vijftien jaar hebben geschreven (met het smachtende Don’t Stop The Bleeding als hoogtepunt) en frontman Caleb trekt z’n strot eindelijk af en toe weer eens flink open – en vooral op die momenten (o.a. in het felle Nothing To Do) is het wel degelijk genieten. Over de gehele linie was iets meer pit en variatie qua tempo’s fijn geweest en zo heerlijk rauw als op de eerste twee platen wordt het ook hier niet, maar dat mag je denk ik ook niet meer verwachten. Een nieuwe stap in de goede richting is Can We Please Have Fun echter wel.

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life.