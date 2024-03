Leif de Leeuw Band – Mighty Fine (recensie)

Op het nieuwe album van de Leif de Leeuw Band is de emotie nergens ondergeschikt aan de speltechniek

Blues kun je de muziek van Leif de Leeuw eigenlijk niet meer noemen. Het is veel meer dan dat. De man die voor zijn dertigste op heel wat grote podia in de wereld heeft gestaan, is zo langzamerhand geëvolueerd tot een muzikant die precies weet hoe je uit de voeten moet met de beste ingrediënten uit alle kruisbestuivingen van Amerikaanse rootsmuziek, zoals country, Southern rock en klassieke soul. En dat allemaal gelardeerd met een jarenzeventigsausje en een vette knipoog naar The Allman Brothers Band.

Maar De Leeuw doet het niet alleen. Minstens zo belangrijk is het aandeel van Sem Jansen, die met zijn hese stem en sprankelende gitaarspel de muziek een flinke opwaartse duw geeft. Een lekker ouderwets album, waarop de gitaar koning is en snarenduels tussen De Leeuw en Jansen op een spannende manier worden uitgevochten. En nergens wordt de emotie ondergeschikt aan de speltechniek. Dit is een plaat die je niet vaak genoeg kunt draaien.

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life. Meer lezen over Leif de Leeuw? In Lust For Life 139 vind je een uitgebreid interview met de gitarist!