Lenny Kaye – Goin’ Local (recensie)

Lenny Kaye is geen geboren zanger, maar de gedrevenheid waarmee hij zingt maakt veel goed

Een muzikant die in het jaar dat hij tachtig wordt zijn eerste soloplaat uitbrengt. Het kan niet anders dan goed zijn voor een notering in het Guinness Book Of Records. Lenny Kaye werd aanvankelijk bekend als de samensteller van de onvolprezen dubbel-lp Nuggets uit 1972, de blauwdruk voor de (letterlijk) honderden garage- en sixties-compilaties die volgden. De Amerikaan is daarnaast vanaf het begin de vaste gitarist van Patti Smith. Nu is er dus Goin’ Local. De titel is vooral een verwijzing naar de betrokkenheid van muzikanten uit zijn directe omgeving, zoals bassist Tony Shanahan en drummer Jay Dee Daugherty, collega’s uit de band van Smith. De zangeres leverde zelf een compositorische bijdrage in de vorm van het nummer Solstice.

De teksten zijn bespiegelend en persoonlijk. Zo gaat Pennsylvania Girls over zijn nieuwe woonomgeving en liefde. The Things You Leave Behind is de herkenbare mijmering van een ongeneeslijk verzamelaar op leeftijd (‘wat moet ik met al die boeken en platen?’). Kaye is bepaald geen geboren zanger. De persoonlijkheid en gedrevenheid waarmee hij zich door de teksten heen zingt, maken echter alles goed. In muzikaal opzicht variëren de songs van (semi)akoestische ballads tot gespierde rocksongs waar het New York van de jaren zeventig nog altijd diep in het DNA zit. Een album geboren uit een diepe persoonlijke behoefte, zei hij daar onlangs zelf over. Zo klinkt het ook.

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