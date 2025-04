Masters Of Reality – The Archer (recensie)

Na zestien jaar radiostilte maakt Masters Of Reality de hoge verwachtingen waar op The Archer

Er zijn zestien jaar verstreken sinds het verschijnen van Pine/Cross Dover, dus na zo’n lange radiostilte mag je iets speciaals verwachten. Chris Goss, voor wie Masters Of Reality in feite altijd een eenmansproject met roulerende musici is gebleven, voorziet daarin met songs die soms gek genoeg juist ontzettend hun best lijken te doen om je níét te overweldigen. Zo had I Had A Dream een demo van een neo-garagebandje kunnen zijn en is de titelsong het soort openingstrack dat je pas echt opmerkt als het einde ervan reeds in zicht is.

Maar daarna komt het grote werk. Chicken Little is rafelige abattoirblues met psychedelische trekjes en als Jim Morrison Barstow voor The Soft Parade geschreven had, dan zou het zijn enige echt goede song op dat gewraakte Doors-album geweest zijn. In Sugar en Powder Man spreekt Goss zijn innerlijke Neil Young aan. Die praat goedkeurend terug. De scabreuze tekst van Bible Head zal niet in een heruitgave van Trumps nieuwe bijbel afgedrukt worden.

