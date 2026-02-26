Mitski – Nothing’s About To Happen To Me (recensie)

Het achtste album van Mitski is een melancholieke, tijdloze prachtplaat

Het duurde even voordat de muziekwereld Mitski Miyawaki omarmde. Sinds haar debuutplaat Lush (2012), waarop deze Amerikaanse dobberde in chamber pop-badwater, rees haar ster per album langzaam maar zeker. Maar pas sinds de meer synthpop-achtige zesde plaat Laurel Hell (2022), haar meest toegankelijke en – sorry voor het jeukwoord – commerciële werkstuk, had het grote(re) publiek door dat we hier te maken hebben met een groot talent.

Persoonlijk vond ik het jammer dat Mitski deze meer elektronische route leek te kiezen, maar op de krap een jaar later verschenen opvolger The Land Is Inhospitable And So Are We schoot ze alweer een andere kant op: die van warmbloedige Americana, country en orkestrale pop. Wat mij betreft een verstandige koerswijziging die een geweldige plaat opleverde, vol uitstekende songs en die warme, omfloerste stem – waanzinnig.

Gezien de eerdere ervaringen vreesde ik een beetje dat ze het voor album nummer acht weer over een compleet andere boeg zou gooien, maar neen. Nothing’s About To Happen To Me is een melancholieke, tijdloze prachtplaat op de grens van indiefolk, orkestrale pop, af en toe verrassend stevige rock (de single Where’s My Phone?), Americana en zelfs een snufje jazzpop (in o.a. I’ll Change For You). Elke song klinkt anders dan de vorige, zonder dat het een richtingloze potpourri wordt, en het torenhoge niveau van de liedjes doet de rest. Met wederom Mitski’s stem die nog tranen weet te ontlokken aan de meest weerbarstige steen en de even hard wenende pedal-steel in de hoofdrollen. De eerste echte klapper van 2026.

