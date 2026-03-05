Morrissey – Make-Up Is A Lie (recensie)

Morrissey weet zelden te overtuigen op zijn veertiende soloplaat

Om meteen met de vervelende deur in huis te vallen: na You Are The Quarry (2004) en, in iets mindere mate, Ringleader Of The Tormentors (2006) wist Morrissey zelden nog echt te overtuigen. Zijn nieuwste, veertiende soloplaat begint nog aardig met You’re Right, It’s Time, een typisch Morrissey-nummer met een dragende gitaarlijn die van The Cure geleend lijkt.

De titeltrack verrast met een akoestische gitaar die verstrengeld raakt met een triphopbeat, terwijl de voormalige The Smiths-frontman in het refrein nauwelijks meer zingt dan de mantra ‘Make-up is a lie’. In Notre-Dame kiest hij voor lekkere sciencefictionachtige synthpop en slingert hij een complottheorie de wereld in over de brand in de Franse kathedraal (‘Notre-Dame, we know who tried to kill you!’). Hopelijk is het dichterlijke vrijheid en gelooft hij het niet zelf.

Op de rest van de plaat omarmt de muziek je zelden en word je juist op afstand gehouden. Dat is jammer, want er zijn momenten – zoals het Arabisch aandoende middenstuk van Zoom Zoom The Little Boy of de opbouw met Americana-gitaar in The Monsters Of Pig Alley – die wel potentie hebben. Misschien kan Morrissey eens bellen met generatiegenoot Nick Cave, die het ouder worden combineert met een continue diepgang, warmte en urgentie.

