Nathaniel Rateliff & The Night Sweats – South Of Here (recensie)

Nathaniel Rateliff blijft op South Of Here dicht bij de muzikale tradities uit het Amerikaanse zuiden

Het etiketje ‘neo-soul’ dat Nathaniel Rateliff in het verleden soms door critici opgeplakt kreeg, heeft hem nooit echt lekker gezeten. En het is alsof hij met de eerste twee songs op South Of Here nu voor eens en altijd wil aantonen waarom niet. Het rauwe gitaargeweld in de uitloper van David And Goliath is eerder schatplichtig aan The Stooges dan aan Steve Cropper, ook al wordt het bewuste album door diens voormalige broodheer Stax uitgebracht. Het daaropvolgende Heartless is dan juist weer een gemoedelijk poprockliedje met radiopotentieel, waarbij de blazers niet in eerste instantie aan klassieke hits van Sam & Dave refereren.

Rateliff blijft niettemin dicht bij de muzikale tradities uit het Amerikaanse zuiden: rootsrock met een vaak sterk verhalend karakter. Veel snelwegen bevolkt met eeuwige zoekers, geen antwoorden kunnen krijgen op prangende vragen en toch altijd maar vooruit jakkeren, wel of niet met iemand aan je zijde die de eenzame nachten dragelijk kan maken.

