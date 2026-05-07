Neil Diamond – Wild At Heart (recensie)

De trilogie van Neil Diamond en Rick Rubin is compleet

Na het overlijden van Johnny Cash besloot producer Rick Rubin het kunstje van diens American-reeks nogmaals op te pakken: neem een legendarische artiest met een carrièredipje en laat hem met sterk uitgeklede arrangementen een aantal liedjes zingen waardoor de leeftijd in de stem goed doorklinkt. Ook met Neil Diamond bleek het een succesvolle formule, zowel artistiek als commercieel: de albums 12 Songs (2005) en Home Before Dark (2008) behoren tot ’s mans beste en meest succesvolle.

Een derde samenwerking was gepland maar kwam er uiteindelijk nooit; tot nu. Wild At Heart bevat echter geen nieuwe opnames, maar outtakes uit de sessies van Home Before Dark die onlangs door Diamond zijn opgepoetst. Dat blijkt geenszins een probleem, want het songmateriaal en de uitvoeringen op Wild At Heart voelen nergens als tweederangs en sluiten dan ook uitstekend aan op de gevierde voorgangers. De trilogie is compleet en als dit Diamonds laatste album mocht blijken, is het een prachtig afscheid.

