Neil Diamond – Wild At Heart (recensie)

De trilogie van Neil Diamond en Rick Rubin is compleet
Na het overlijden van Johnny Cash besloot producer Rick Rubin het kunstje van diens American-reeks nogmaals op te pakken: neem een legendarische artiest met een carrièredipje en laat hem met sterk uitgeklede arrangementen een aantal liedjes zingen waardoor de leeftijd in de stem goed doorklinkt. Ook met Neil Diamond bleek het een succesvolle formule, zowel artistiek als commercieel: de albums 12 Songs (2005) en Home Before Dark (2008) behoren tot ’s mans beste en meest succesvolle.
Een derde samenwerking was gepland maar kwam er uiteindelijk nooit; tot nu. Wild At Heart bevat echter geen nieuwe opnames, maar outtakes uit de sessies van Home Before Dark die onlangs door Diamond zijn opgepoetst. Dat blijkt geenszins een probleem, want het songmateriaal en de uitvoeringen op Wild At Heart voelen nergens als tweederangs en sluiten dan ook uitstekend aan op de gevierde voorgangers. De trilogie is compleet en als dit Diamonds laatste album mocht blijken, is het een prachtig afscheid.
Bekijk hier meer cd-recensies van Lust For Life.
1 Reactie
Het was een zegen ten tijde van 12 songs dat de man werd erkend als een waardige artiest. Vaak durfde ik amper toegeven dat ik hem al volgde van in de jaren 70. De vele verkrachtigen van Sweet Caroline maakten het er niet beter om. Maar na 12 songs werd het eindelijk mogelijk de man op je lijstje van favorieten te tonen. Ook kwam hij voor het eerst 3 keer langs in België en bleken zijn live optredens beter dan voorheen. Geen schreeuwerige shirts of interpretaties maar prachtige shows