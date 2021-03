Pat Metheny – Road To The Sun

Vraag aan een aantal muziekliefhebbers om een fusiongitarist te noemen en de kans is groot dat ze met de naam Pat Metheny komen. Niet gek, want de beste man heeft sinds halverwege jaren zeventig een aantal belangrijke fusion- en jazzplaten afgeleverd, zoals Bright Size Life (1976), Watercolors (1977) en Offramp (1982). Nu is er Road To The Sun, zijn eerste plaat voor platenlabel BMG, samen met gitarist Jason Vieaux en het Los Angeles Guitar Quartet.

Een geheel akoestische plaat die af en toe doet denken aan het album Complete Music For Solo Guitar dat de Oostenrijkse gitarist Norbert Kraft maakte met de Braziliaanse componist Heitor Villa-Lobos. Op Road To The Sun hoor je het beste wat we vandaag de dag hebben aan klassieke gitaristen en verder niks. Geen zang, geen blazers, geen percussie etc. Er spelen alleen maar Grammy-winnende gitaristen mee, waardoor het technische niveau absurd hoog is, maar dit maakt het wel extra betreurenswaardig dat de composities van Metheny vaak te weinig variatie bevatten om de hele plaat de spanning vast te houden.

