Paul Rodgers – Midnight Rose (recensie)

Paul Rodgers laat het geluid uit de creatieve hoogtijdagen van Bad Company herleven

Er zitten vast geen bijbedoelingen achter (met alle respect: Paul Rodgers is geen man van diepere lagen in zijn songteksten), maar het heeft toch iets toepasselijks dat dit eerste soloalbum in negen jaar opent met Coming Home. Na een avontuur met de overgebleven leden van Queen en een genietbaar soulcoversproject (The Royal Sessions, 2014) lijkt op Midnight Rose zowaar het geluid uit de creatieve hoogtijdagen van Bad Company te herleven.

Goed, de gitaarriffs halen het niet bij het meer memorabele werk van Mick Ralphs in de jaren zeventig, maar onder meer Photo Shooter en de bovengenoemde openingstrack klinken geïnspireerder dan de meeste nummers op de Bad Co.-albums vanaf Burnin’ Sky (1977). Een ander hoogtepunt, Take Love, stond bij Queen + Paul Rodgers al op de setlist en bleef om raadselachtige redenen achterwege op de enige studioplaat van die wisselend ontvangen combinatie (The Cosmos Rocks, 2008). Maar ach, de no-nonsense hardrock sluit wellicht ook beter aan bij de hier gerekruteerde muzikanten (o.a. toetsenist Chuck Leavell en Bryan Adams-gitarist Keith Scott) dan bij Brian May en Roger Taylor.

Meest soulvolle rockzanger ter wereld

Midnight Rose verschijnt via het iconische Sun Records, de platenmaatschappij die naar eigen zeggen van grote invloed was op de muzikale ontwikkeling van Rodgers. In Living It Up – dat tevens geïnspireerd lijkt door zijn oude labelmaatjes van Led Zeppelin – brengt de meest soulvolle rockzanger ter wereld dan ook een even passende als krachtige ode aan zijn Amerikaanse inspiratiebronnen. En zelfs wanneer enige gezapigheid op de loer ligt, zoals in Dance In The Sun, rest er altijd nog die wonderbaarlijk intact gebleven stem om het materiaal de nodige punch te verlenen. In de intense finale van afsluiter Melting doet Rodgers je zelfs afvragen of hij ooit beter in vorm is geweest dan anno 2023!

