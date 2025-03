Perfume Genius – Glory (recensie)

Perfume Genius klinkt op Glory veelzijdiger en overtuigender dan ooit tevoren

Langzaam maar zeker mag je van Michael Hadreas echt wel zeggen dat hij een imposant oeuvre heeft opgebouwd. Waarbij vooral ook de ontwikkeling van de als Perfume Genius musicerende Amerikaan heel interessant is om te zien. Van simpele, tot op het bot rakende lo-fi (het debuut Learning, 2010) via flirts met ambient, soul en gospel (Put Your Back N 2 It, 2012 en Too Bright, 2014) en experimentele maar zelfverzekerde artrock (No Shape, 2017 en Set My Heart On Fire Immediately, 2020) naar de verstilde chamberpop van Ugly Season (2022): Hadreas verrast altijd en stelt nooit teleur.

Dat doet ‘ie dus ook niet op zijn zevende langspeler Glory, waarop ons genie veelzijdiger en overtuigender klinkt dan ooit tevoren. Hadreas zwalkt als een trotse zeeman met speels gemak en zonder ook maar een moment z’n evenwicht te verliezen tussen bedrieglijk catchy indierock (It’s A Mirror), experimentele pop (Clean Heart, Hanging Out), bloedmooie pianoballads (Me & Angel) en etherische pop (Full On) – en levert samen met collega Aldous Harding in de vorm van het folky No Front Teeth ook nog eens het mooiste duet van 2025 af. Wederom een glorieuze overwinning.

