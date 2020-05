Perfume Genius – Set My Heart On Fire Immediately

Om maar eens lekker dwars met de conclusie van deze recensie te beginnen: met Set My Heart On Fire Immediately heeft Mike Hadreas zijn ultieme plaat gemaakt. Elk album dat hij onder zijn alias Perfume Genius uitbracht, is beresterk. De gammele, zielslopende lofi-indie van debuut Learning (2010): prachtig en pijnlijk. Het nog steeds intieme, maar sonisch vollere Put Your Back N 2 It (2012): een imposante stap voorwaarts. Het koorddansen tussen bombast en tederheid van Too Bright (2014) en No Shape (2017): heerlijk. Maar Set My Heart On Fire Immediately overtreft al zijn voorgangers op alle fronten dankzij de avontuurlijke songstructuren, en de grote variatie qua genres – van artpop en triphop via indiepop naar rock en weer terug – zonder ook maar een moment de focus te verliezen. De op het raakvlak van breekbaar en krachtig balancerende zang en de razendknappe melodielijnen die vaak een stuk ingewikkelder zijn dan ze op het eerste gehoor lijken… alles overtuigt en raakt. Van loodzwaar slepend (Describe) via ijzingwekkend mooi (Jason) tot bedwelmend (Your Body Changes Everything): als dit artpop-meesterwerk je niet diep in je ziel raakt, dan heb je geen ziel.