Ramkot – Rosa (recensie)

Ramkot klinkt ontketend op de tweede plaat Rosa

Het is snel gegaan met Ramkot. De Gentse band debuteerde vorig jaar met In Between Borderlines, maakte veel indruk in het clubcircuit en schitterde uiteindelijk op festivals als Pinkpop en Down The Rabbit Hole. Voor het maken van het tweede album zocht Ramkot een nieuwe omgeving: het trio bracht drie weken door in de woestijn van Joshua Tree, om daar met producer Alain Johannes (o.a. Queens Of The Stone Age, Eagles Of Death Metal, Them Crooked Vultures) in de Rancho De La Luna-studio een tiental nieuwe songs op te nemen.

Afgaande op het resultaat was het een inspirerende trip. Ramkot klinkt ontketend in ruwe diamanten als Blame It On Yourself, Nowhere To Go, het intense I Think I’ve Gone Slowly Insane en Zeppelin – een van de singles. Het label stonerrock is toepasselijk voor slechts een deel van de tracks. Hollow en The Witness laten een andere, iets meer ingetogen kant van de band horen die minstens zo overtuigend is. Het grotendeels door een piano gedragen titelnummer is zelfs een van de hoogtepunten van de plaat. Rosa is het kalme slotakkoord van een mooi opgebouwd album met songs waar de schroeiende Californische zon in gevangen is.

