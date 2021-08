Recensie Dee Snider – Leave A Scar

Leave A Scar kent nagenoeg eenzelfde solide kwaliteitscurve als voorganger For The Love Of Metal

Een van de meest sympathieke betonstorters leverde drie jaar terug met For The Love Of Metal zijn beste soloalbum tot dan toe af. Het was alleen wel door derden volgeschreven. Voor het opnieuw door Hatebreed-frontman Jamey Jasta geproduceerde Leave A Scar is Snider echter weer zelf aan de schrijftafel gaan zitten, want de lockdown deed hem gisten van tegenstrijdige emoties.

Het album kent nagenoeg eenzelfde solide kwaliteitscurve als de voorganger. Nagenoeg, want de opener I Gotta Rock (Again) had met geringe modificaties op een Twisted Sister-album kunnen staan, wat in dit specifieke geval geen aanbeveling is. Maar meteen daarna horen we in All Or Nothing More waar Snider toe in staat is als hij pneumatische thrash aan een aantrekkelijke melodie wenst te koppelen. De sneller dan het licht manoeuvrerende gitaartandem Charlie Bellmore-Nick Petrino, die hier over de hele linie trouwens excelleert in soms aan Priest herinnerende stijlfiguren, weet ook de meer elementair gestructureerde songs mijlenver omhoog te tillen.

Genoten van deze recensie van Dee Snider – Leave A Scar? Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life.