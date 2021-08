Recensie Jade Bird – Different Kinds Of Light

Jade Bird maakt een heerlijke mix van Americana, folk en countryrock

Als je de muziek van Jade Bird – oh, om bij de geboorte gezegend te zijn met een naam die zich zo perfect leent als artiestennaam! – hoort, zal het je niet verbazen dat ze artiesten als Dolly Parton, Alanis Morissette en Joni Mitchell hoog in het vaandel heeft staan. De jonge Britse maakt een heerlijke mix van Americana, folk en countryrock en weet in dit tweede album precies de juiste hoeveelheid melancholie te verwerken. Niet te gezapig, niet te oppervlakkig en niet te verdrietig. Kers op de taart is haar heerlijk rauwe net-niet-valse stemgeluid.

In de Britse muziekpers wordt ze wel eens de radiovriendelijkere versie van landgenote Laura Marling genoemd, maar daarmee worden beide artiesten tekortgedaan. Bird begon al jong met songs schrijven en is een meester in haar vak. Eerder maakte ze er heel eigenwijs een punt van zonder medeschrijvers te werken. Op Different Kinds Of Light accepteerde ze echter de adviezen van de vrienden/mede-muzikanten die haar het beste kennen, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen: de kwaliteit van haar songs is op dit album nog een stukje hoger.

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life. In de volgende editie (LFL113, vanaf 1 september in de winkels) lees je een interview met Jade Bird.