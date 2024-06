Richard Thompson – Ship To Shore (recensie)

Een nieuwe plaat van Richard Thompson is nog altijd een belevenis

Als lid van Fairport Convention en aan de zijde van zijn toenmalige echtgenote Linda bracht Richard Thompson iconische albums uit. Vele jaren later, de Britse zanger en gitarist is inmiddels 75, is een nieuwe plaat van zijn hand nog altijd een belevenis. Hij zal nooit losraken van zijn wortels in de folk. Een goed voorbeeld daarvan is The Old Pack Mule, met een vioolpartij van David Mansfield (o.a. Bob Dylan). Het klinkt als een liedje waarvan hij de eeuwenoude bladmuziek in een stoffige bibliotheek terugvond.

Turnstile Casanova laat horen dat de rocker in Thompson nog altijd niet aan een middagdutje toe is. Het nummer maakt duidelijk hoe goed het besluit was om het album in Woodstock, New York in een luttele week en vrijwel live op te nemen. De energie spat eraf, zoals ook de rest van de plaat spontaan en organisch klinkt. Het zijn songs waarvoor Thomspon – naast folk – put uit klassieke muziek, oosterse invloeden, jazz, psychedelica en nog veel meer. Een rijk decor voor de beeldende teksten die gezongen worden met de prachtige stem die Thomspon nog altijd heeft.

