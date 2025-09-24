Robert Plant With Suzi Dian – Saving Grace (recensie)

De nieuwe plaat van Robert Plant bestaat uit relaxte covers van o.a. Memphis Minnie en The Low Anthem

Robert Plant heeft zijn twaalfde soloalbum maar gewoon genoemd naar de band die hem al sinds 2019 bijstaat en de opnames ervoor zijn ook in de loop van die zes jaar gemaakt. Ik zeg soloalbum, maar helemaal correct is dat niet, want zangeres Suzi Dian krijgt op de voorkant van de hoes een namecheck in slechts iets kleinere letters en is dienovereenkomstig prominent aanwezig. Het is een coverplaat met tien bewerkingen van klassiekers uit de blues, soul, rock, folk en country – een traject dat van Memphis Minnie tot The Low Anthem voert.

Van een plaat met zo’n lange incubatieperiode hoef je geen grote urgentie te verwachten en dat woord komt ook geen moment bij je op tijdens het luisteren. Relaxed wel, maar dat staat hier zeker niet gelijk aan lui. Plant weet dat hij op zijn 77ste geen brulboei meer kán zijn en zijn frasering communiceert nu een diepere tederheid. Zeer mooi is in dit verband de delicater dan delicate herinterpretatie van Moby Grape’s It’s A Beautiful Day Today.

