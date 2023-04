Rosemary’s Sons – Take The Day, Own The Night (recensie)

De refreinen van Rosemary’s Sons zijn verslavender dan ooit tevoren

De radiostilte sinds het vorige album heeft veertien jaar geduurd, maar Take The Day, Own The Night kan je doen geloven dat het niet meer dan een plaspauze is geweest. De heren uit Breda leggen er in een begeleidend persbericht de nadruk op dat er geen elektronica of samples aan te pas zijn gekomen, dus wat je hoort is puur natuur. Meer heb je ook niet nodig voor songs die net zo goed in de jaren zeventig gecomponeerd en opgenomen hadden kunnen zijn. En dan afkomstig uit de koker van eminente acts uit de VS, voeg ik daar meteen aan toe. Dit is door en door Amerikaanse poprock voor op de snelweg – geen spruitje te ruiken hier.

De gitaren klonken nog nooit zo mooi vol, de refreinen zijn verslavender dan ooit tevoren en de teksten hebben aan verhalende kracht gewonnen. Verder zijn het de details die het ‘m doen, zoals de Roy Bittan-achtige piano in Feel So Good of die door de maan beschenen trompet in Mr & Mrs. Miller. Niet meer zo lang wachten, jongens.

In Lust For Life 130 (vanaf 26 april verkrijgbaar in de winkel en onze webshop) vind je een interview met de band!