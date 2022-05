Sharon Van Etten – We’ve Been Going About This All Wrong (recensie)

Sharon Van Etten komt met schitterende melodieën die je vinger bijna aan de repeatknop doen vastkleven

De muziek van Sharon Van Etten klinkt al jaren groots en lijkt met elke plaat alleen maar grootser te worden. Zo ook bij dit zesde officiële album. Groot Amerikaans muzikaal drama, schatplichtig aan Phil Spector, de musicaltraditie, Disney en wat al niet meer. En tegelijk wentelt de inmiddels 41-jarige zangeres en songschrijfster maar al te graag in zelf-analytisch zielenknijpend gepsychologiseer waarbij de covid-pandemie en alle andere toestanden in de wereld als een voortdurende apocalyptische sluier over de liedjes hangt.

Dat weerhoudt Van Etten er echter niet van om ook ditmaal met een handvol schitterende melodieën te komen die je vinger bijna aan de repeatknop van de afstandsbediening doen vastkleven. Vooral Anything is verslavend. In tegenstelling tot voorheen heeft ze op dit album-met-de-lange-titel ook geen beroemde gastmuzikanten als de mannen van The National meer nodig. Sharon deed alles gewoon met haar eigen vaste tourband en komt daar prima mee weg.

