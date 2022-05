Simon McBride – The Fighter (recensie)

Simon McBride soleert met een ongelooflijke felheid en rauwe scherpte

Tijdens de huidige tournee van Deep Purple is Simon McBride de vervanger van Steve Morse, die zich wegens de ziekte van zijn echtgenote voor onbepaalde tijd heeft teruggetrokken. De keuze voor de Ierse zanger/gitarist mag wat vreemd lijken, maar hij heeft in het verleden al met zowel Ian Gillan als Don Airey getoerd en qua techniek hoeft hij voor niemand te buigen. Zijn toon en frasering als snarenbeul vertonen niettemin geen enkele overeenkomst met die van Morse of diens illustere voorganger Ritchie Blackmore.

In vrijwel elk nummer op The Fighter soleert McBride met een ongelooflijke felheid en rauwe scherpte die fel contrasteren met het vettere, meer omfloerste geluid van de eerste of de drogere precisie van de laatste. Deze bij vlagen bluesy hardrock is geenszins vernieuwend te noemen, maar wie maalt daar om als de songs steunen op zulke potente hooks en opwindende ritmepatronen. Als vocalist communiceert McBride bovendien een naakte oprechtheid die maakt dat ik ieder woord van hem geloof.

