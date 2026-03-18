Sjako! – Senior Citizens (recensie)

Op het nieuwe album van Sjako! vieren beheersing en ingetogen subtiliteit hoogtij

Toen Sjako! in 2023, na dertig jaar en diverse bezettingswijzigingen, besloot om weer in de triobezetting van rond 1990 te gaan spelen, bleek er wel degelijk iets veranderd. Het destijds steevast als ‘supertrio’ bestempelde drietal was nog steeds super, zonder dat door nadrukkelijk snel, hard en virtuoos te spelen de luisteraar door de strot te duwen. En op het dubbelalbum Senior Citizens, het tweede album sinds de hereniging, klinkt dat nog nadrukkelijker door.

Hier zijn Wouter Planteijdt, Thijs Vermeulen en Jaap Vrenegoor niet bezig zich te bewijzen als respectievelijk de beste gitarist, bassist en drummer van Nederland, maar stellen ze zich volstrekt in dienst van elkaar en de muziek op. Voor het album werden zowel songs geschreven als ruimte gereserveerd voor improvisatie. Wie bij dat laatste climax op climax gestapelde snaren- en drumextase verwacht, komt bedrogen uit. Juist hier vieren beheersing en ingetogen subtiliteit hoogtij. Met het plaatkantvullende The Upside Of Losing Your Marbles als adembenemende finale.

