St. Vincent – All Born Screaming (recensie)

We komen spartelend en huilend ter wereld en gaan op een bepaald moment ook weer dood. De periode daartussen is vaak een worsteling, vooral als het om relaties gaat. Het is het thema van All Born Screaming, het zevende album van St. Vincent, de naam waar de Amerikaanse zangeres, gitarist en componist Annie Clark achter schuilgaat. Het is daarmee een uitgesproken introverte en bij vlagen sombere plaat, die soms ook in muzikaal opzicht behoorlijk grimmig is.

De openingstracks Hell Is Near en Reckless zijn nog vrij melodieus, daarna begint het te knarsen en te kraken. De electropop die we kennen van St. Vincent schiet regelmatig uit naar Nine Inch Nails-achtige industrial, terwijl Violent Times de grandeur van een James Bond-titelsong heeft. All Born Screaming maakt een zachte landing met So Many Planets en het bevrijdende titelnummer, met daarin een gastrol voor zangeres Cate Le Bon.

Er zijn verder bijdragen van onder anderen Josh Freese en Dave Grohl, beiden natuurlijk van Foo Fighters. Het is leuk voor het affiche, maar All Born Screaming is boven alles een album waarop St. Vincent opnieuw haar talent etaleert als songschrijver, zangeres en – laten we dat vooral niet vergeten – uiterst smaakvol gitarist. De hoge kwaliteit van de muziek voorkomt dat de plaat bezwijkt onder het forse gewicht van de thematiek. Indrukwekkend.

