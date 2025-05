Suzanne Vega – Flying With Angels (recensie)

Flying With Angels is de veelzijdigste plaat die Suzanne Vega ooit heeft gemaakt

Niet sinds Tales From The Realm Of The Queen Of Pentacles (2014) hebben we van Suzanne Vega een studioalbum met louter nieuw materiaal mogen begroeten. Het heeft haar getuige Flying With Angels in de tussentijd toch geenszins aan inspiratie ontbroken. Daar hebben corona en Trump wel voor gezorgd. Er worden harde noten gekraakt op muziek die vaak juist de armen uitnodigend naar je uitstrekt – een specialiteit van deze New Yorkse singer-songwriter.

Niet dat er daarbij van een eenduidig geluid sprake is, want dit is in genre-technisch opzicht met afstand de veelzijdigste plaat die ze ooit heeft gemaakt. Ja, er zijn echo’s te horen van haar vroegste albums uit de jaren tachtig, maar de funky soft soul van Love Thief komt toch echt als een weldadige verrassing. Niet minder opmerkelijk: in een naar Lucinda Williams genoemde song noemt Vega deze ‘the Dusty Springfield of the South’. Om met Tom Poes te spreken: hm.

