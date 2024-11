Sylvie Kreusch – Comic Trip (recensie)

Op Comic Trip verkent Sylvie Kreusch het spanningsveld tussen kinderlijke verwondering en de harde realiteit van het volwassen leven

Sylvie Kreusch ken je waarschijnlijk als mysterieuze femme fatale met aardbeirode lokken en betoverende stem. Hocus pocus, abracadabra! Op haar nieuwste plaat Comic Trip is de Vlaamse muzikante omgetoverd tot een eigenzinnige superheldin die je meevoert in haar universum. Kreusch verkent het spanningsveld tussen kinderlijke verwondering en de harde realiteit van het volwassen leven. De ongedwongenheid komt inventief terug in speels pianospel en catchy refreinen met grappige exclamaties (‘paauw paauw, bang bang’) die verwijzen naar de stripwereld.

De synthesizers van Montbray (2021) zijn vervangen door invloeden uit de westernmuziek, zoals mondharmonica, galopperende drums en akoestische gitaar. Toch is het niet alleen maar ‘fun and games’. In ballads als Daddy’s Selling Wine In A Burning House en Final Hour (dat een soundtrack voor een James Bond-film had kunnen zijn) bezingt ze kwetsbaar haar jeugdtrauma’s en angsten. Uiteindelijk blijft Comic Trip onmiskenbaar Kreusch: stroperige zang, die haar tot de Vlaamse tegenhanger van Lana Del Rey maakt, en talloze lagen van vocalen die je volledig hypnotiseren. Maar wat is het heerlijk om onder haar betovering te zijn.

