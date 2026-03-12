The Black Crowes – A Pound Of Feathers (recensie)

Het nieuwe album van The Black Crowes doet niet onder voor klassiekers als The Southern Harmony And Musical Companion

Een geweldig album van The Black Crowes kan je ervan overtuigen dat het eigenlijk de enige soort muziek is die er echt toe doet en al het andere op de keper beschouwd het sop van de kool niet waard mag heten. Ja, dat is uiteraard de grootst mogelijke onzin, ik weet het, maar het zegt iets over de overtuigingskracht van Rich Robinsons knoestige gitaarriffs in combinatie met broer Chris’ ongelooflijke projectievermogen als zanger en de in gospelzweet gedoopte koortjes dat je gedurende de speelduur van de plaat toch in die illusie kunt blijven geloven.

A Pound Of Feathers doet dus met zijn inmiddels vertrouwde maar nooit sleets geworden mix van rock, soul, country en blues absoluut niet onder voor, zeg, The Southern Harmony And Musical Companion en Amorica. De gitaren hebben de stootkracht van een stormram en Chris is beter dan ooit op dreef. Daarnaast gaat het gelukkig ook nog ergens over. Zo is Pharmacy Chronicles zo’n song die je alleen kunt schrijven als je al een aantal jaartjes in de loopgraven hebt doorgebracht en nu eindelijk een perspectief hebt verworven op wat echt belangrijk is.

