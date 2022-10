The Cult – Under The Midnight Sun (recensie)

Het nieuwe album van The Cult is kort, maar de kwaliteit van de composities is zeer hoog

In 1985 zei frontman Ian Astbury over zijn band The Cult: “Onze muziek draait alleen om melodieën en gitaren. We zijn een beetje als Big Country en U2, maar dan beter.” Die laatste opmerking zal opgetrokken wenkbrauwen hebben opgeleverd, maar anno 2022 staan bij de Britten de melodieën en de gitaar van Billy Duffy nog steeds centraal. Met een speelduur van slechts 35 minuten is Under The Midnight Sun een kort album, maar de kwaliteit van de composities is zeer hoog. Met als hoogtepunt Knife Through Butterfly Heart, dat akoestisch begint maar zich langzaam ontpopt als een heavy rocksong.

Maar ook de andere nummers zijn het luisteren meer dan waard. Give Me Mercy is bijvoorbeeld een uptempo song die lekker in het gehoor ligt en Impermanence is een sterk staaltje vakmanschap van de band. De inspiratie voor het briljante titelnummer vond Astbury in Finland, toen de zon op een mooie zomeravond maar niet onder wilde gaan. Under The Midnight Sun doet mede door de aanwezigheid van een strijkorkest denken aan de soundtrack van een James Bond-film. Het album zal waarschijnlijk geen nieuwe klassieker à la She Sells Sanctuary opleveren, maar The Cult heeft zijn zaken op het muzikale vlak weer prima voor elkaar.

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life. Meer lezen over The Cult? In Lust For Life 124 vind je een interview met de band over Under The Midnight Sun!