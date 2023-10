The Grand East – Floor = Lava (recensie)

Bij The Grand East zijn de echo’s van The Doors definitief verdreven

Wie de veelbesproken animatieclip van de nieuwe single Sexclub wil zien, zal op internet moeten uitwijken naar Pornhub, want YouTube heeft van schrik het account van deze Overijsselse beeldenstormers opgeheven. Ja, die jongens van The Grand East kun je om een politieke boodschap sturen. Ondertussen is er wat betreft de muzikale richting van de groep wel het een en ander veranderd, zoals ook die bewuste single al laat horen. Het geluid is gestroomlijnder, de songs zijn compacter en de naar de vroege jaren tachtig lonkende synthesizers hebben de echo’s van The Doors nu definitief verdreven. Change It All is niet voor niets de titel van de binnenkomer.

Minder boeiend of onvoorspelbaar is het materiaal er zeker niet op geworden, al gebiedt de eerlijkheid me te zeggen dat ik die uitgesponnen en soms van een waarlijk demonische bezetenheid getuigende work-outs op het debuut Movano Camerata uit 2016 toch wel een beetje mis. Maar de hooks hebben de nodige voetangels en de teksten voorzien in genoeg dubbele bodems om je te doen grimlachen.

