The Hives – The Hives Forever Forever The Hives (recensie)

Het levenskrachtige vuur is weer volop aanwezig op het nieuwe album van The Hives

Twee jaar geleden was mijn favoriete Zweedse garagepunkband The Hives ineens terug. Behoorlijk onverwacht, want The Death Of Randy Fitzsimmons (2023) verscheen maar liefst elf jaar na de voorganger. Onder leiding van de charmante, flamboyante en charismatische Howlin’ Pelle Almqvist kregen we in iets meer dan een half uur een dosis punky energie waar je weken op kon teren. Het zevende album, The Hives Forever Forever The Hives, klokt eveneens af op iets meer dan een half uur en dat is niet de enige overeenkomst met zijn voorganger.

Het levenskrachtige vuur gutst wederom tegen de plinten en in dertien korte nummers neemt Pelle ons mee langs vlezige baslijnen, snelle gitaarriffs en ironische teksten over het dagelijks leven waar het spuug nog niet vanaf gewassen is. Op Path Of Most Resistance verrassen ze zelfs met een verslavend synthje en syncopisch, wobbelig gitaarspel. De albumtitel had dus niet beter gekozen kunnen zijn, want inderdaad: The Hives voor altijd, voor altijd The Hives – zeker als ze ons dit soort smakelijke potjes blijven serveren.

