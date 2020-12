The Kills – Little Bastards

Tot mijn grote spijt heeft mijn oudste broer enkele jaren geleden in een familiaire verloting de retro jukebox van onze vader gewonnen. Sindsdien ziet hij het als zijn levenswerk om de perfecte selectie singles samen te stellen. Een forse uitdaging, want je hebt veelal te maken met een teleurstellende b-kant bij de fantastische a-kant (goed voorbeeld is – ook nog eens de verkorte versie van – Purple Rain van Prince met op de b-kant het afgrijselijke God). Een methodiek waar een perfectionist als Jamie Hince van The Kills klamme handjes van kreeg. In de tijd dat het rockduo begin 2000 zijn eerste nummers op plaat zette, hadden hij en Alison Mosshart altijd extra nummers nodig voor de b-kant of andere doeleindes. Die songs werden vaak nogal haastig opgenomen – maar juist dát is deel van de charme van Little Bastards. De nummers van deze geremasterde collectie zijn niet overgeproduceerd, maar rauw en experimenteel en boordevol adrenaline. De plaat gaat daarom alle kanten op, van het jazzy door Serge Gainsbourg geïnspireerde I Call It Art tot het sixties-nummer London Hates You. Hoewel de drummachine, de trotse naamgever van deze plaat, op sommige nummers je neus uitkomt, is Little Bastards voor fans van The Kills vooral een verborgen schat aan nummers die je vanaf nu niet meer in de krochten van het internet hoeft op te duikelen. Uitermate geschikt voor in de jukebox die ik niet heb.