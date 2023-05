The Lemon Twigs – Everything Harmony (recensie)

Everything Harmony is eindelijk de fantastische plaat die de Twigs al die tijd al in zich hadden

Van levende legendes als Iggy Pop en Elton John tot hedendaagse helden als Weyes Blood: ze uitten allemaal hun bewondering voor het duo The Lemon Twigs. Todd Rundgren noemde de twintigers al eens ‘extreem getalenteerd’ in een interview met Lust For Life en vervulde een leuke gastrol op de krankzinnige conceptplaat Go To School (2018), die als geheel – net als opvolger Songs For The General Public – echter een nogal vermoeiende luisterervaring bleek.

Fijn dus dat de gebroeders D’Addario zich op het vierde album wat minder van hun hyperactieve kant tonen en de focus verleggen naar het schrijven van goede (power)pop die tevens fungeert als showcase voor fraaie meerstemmige zang. Openingsnummer When Winter Comes Around verrast bijvoorbeeld met weemoedig stemmende folkpop naar het voorbeeld van Simon & Garfunkel, aangekleed met weelderige Beach Boys-achtige productie. Uit Born To Be Lonely blijkt dat deze jongens niet alleen hun muzikale klassiekers kennen, maar ook inspiratie halen uit de betere films uit dezelfde periode (in dit geval John Cassavetes’ Opening Night).

Elders overtreffen de Twigs zich met genadeloos pakkende melodieën die niet hadden misstaan op lp’s van Roy Wood of – is ‘ie weer – Todd Rundgren en helemaal aan het einde ontroeren ze met New To Me, over eigen ervaringen met dementerende naasten. Ja, Everything Harmony is eindelijk de fantastische plaat die de D’Addario’s al die tijd al in zich hadden.

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life. Meer lezen over The Lemon Twigs? Bekijk hier Lust For Life 084, inclusief een interview met de band!