The Pineapple Thief – It Leads To This (recensie)

Het nieuwe album van The Pineapple Thief streelt het oor

The Pineapple Thief werd eind jaren negentig door Bruce Soord in leven geroepen als een eenmansproject. In de loop van de tijd groeide het toch uit tot een volwaardige band met topdrummer Gavin Harrison als een van de leden. Het is niet de enige link met Steven Wilson en zijn Porcupine Tree – er zijn ook muzikale overeenkomsten. Beiden komen voort uit de traditie van de Britse progressieve rock, maar geven er toch een nieuwe, actuele invulling aan.

The Pineapple Thief doet dat door vooral te kiezen voor compacte liedjes die nauwelijks ruimte bieden aan excessieve solo’s. Het zijn veelal subtiele songs waarin het draait om de sfeer. De ijle, licht onderkoelde zang is een ander punt van overeenkomst met Wilson. Soord mixte de afgelopen jaren albums van gelijkgestemde groepen als Anathema, Tesseract en Katatonia en ook zijn eigen werkstuk streelt het oor. Alles is overgoten met een subtiel soort melancholie waar de Britse progressieve rock patent op lijkt te hebben.

