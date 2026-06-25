The Pretty Reckless – Dear God (recensie)

De levenslust spat van het nieuwe album van The Pretty Reckless af

Harde gitaren, het rauwe, unieke stemgeluid van Taylor Momsen en rechttoe rechtaan teksten over seks, drugs en rock & roll: het zijn vaste ingrediënten sinds het ontstaan van The Pretty Reckless in 2009. Ondertussen is de uit New York afkomstige band bezig geweest om de eigen sound te perfectioneren. En voor wie denkt dat de terugkerende rockclichés voor een gebrek aan diepgang zorgen of gaan vervelen: het vijfde studioalbum Dear God bewijst het tegendeel.

Neem When I Wake Up, waarin de luisteraar verzekerd wordt van het feit dat het ‘prima’ gaat met de zangeres (‘I’m doin’ fine, killin’ time’) maar vanuit de toon al kan opmaken dat niets minder waar is. De expliciete videoclip, waarin ze – eufemistisch gezegd – van alles in allerlei lichaamsdelen stopt, bevestigt dat sentiment. Naar eigen zeggen is het een reflectie op een moment dat het Taylor niet boeide of ze leefde of doodging. Gelukkig is het tij gekeerd en zeker op de tweede helft van de plaat – die wat minder heavy is en meer rustige gitaarnummers bevat – spat de levenslust uit je speaker, zelfs met wat politiek beladen thema’s.

Bekijk hier meer cd-recensies van Lust For Life. Meer lezen over The Pretty Reckless? In de zomereditie van Lust For Life vind je een uitgebreid interview met frontvrouw Taylor Momsen over Dear God!